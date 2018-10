Italia, Mancini: "Jorginho e Verratti a volte si sono pestati i piedi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È tutta da affinare l'intesa tra Verratti e Jorginho, due dei tre centrocampisti schierati oggi dall'Italia, con Barella a completare il reparto. Ne ha parlato in conferenza stampa il ct Roberto Mancini: "Ogni tanto si sono pestati i piedi, hanno giocato solo due partite insieme, credo una prestazione positiva per il centrocampo. Per sessanta minuti siamo stati bravi, facendo i cambi diventa più difficile. Barella, per essere al debutto, credo abbia fatto un'ottima partita. Può crescere moltissimo. Io sono arrabbiato perché non abbiamo vinto, c'è qualche difficoltà negli ultimi tempi. La squadra ha giocato a calcio per molto tempo".