© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso del suo intervento su Canale 5 nel corso di “Tiki Taka” ha parlato della Juventus e dell’impegno dei bianconeri in Champions League: “Loro sanno che sarà una partita difficile. Non c’è una ricetta per questa. La Juve è una squadra esperta, l’anno scorso ha rimontato uno 0-3 in casa con il Real Madrid”.

Il primo anno italiano di Cristiano Ronaldo?

“In Champions forse non sta facendo quanto fatto in passato ma in passato ha sempre fatto cose importanti. In campionato sta facendo bene. Credo che al suo livello sia difficile ovunque, il campionato in Italia è difficile come in Inghilterra, un po’ meno in Spagna ma per me sta facendo un’ottima annata”.

Simeone?

“Lui è sempre stato un giocatore di grande carattere. Ha dato un’impronta a questa squadra difficilissima da affrontare. In casa diventano anche fastidiosi in certe situazioni”.

Il gesto di Simeone?

"Si può anche allenare. Simeone ha fatto un brutto gesto, penso sia il primo a saperlo, si è scusato".