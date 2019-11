© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite dei microfoni di RaiSport Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Nazionale in vista dell'Europeo: "Il sorteggio? Il Portogallo in terza fascia è qualcosa di strano. Hanno grandi giocatori e sono campioni uscenti. Il sorteggio però si basa solo sui giorni e qualcuno doveva andare in seconda e terza fascia. Kean e la Nazionale A? Spero trovi un club che gli permetta di giocare con continuità. Per l'Europeo molto dipenderà da quello che fa da qui a maggio. Le dimissioni dalla presidenza della Lega di Serie A di Miccichè? Quando siamo arrivati la Federcalcio era commissariata, non credo che avremo problemi adesso per quanto riguarda la Lega di Serie A. Dispiace che ci sia sempre caos, ma noi dobbiamo pensare alle nostre cose".