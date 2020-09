Italia, Mancini: "Locatelli non avrà problemi. Da Zaniolo mi aspetto un paio di gol"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il c.t. della Nazionale Roberto Mancini ha presentato così la sfida contro l'Olanda, a meno di un'ora dal fischio d'inizio alla Johan Cruijff ArenA: "Siamo quelli di prima, quando si vincono tante partite basta anche un pareggio per fare certi discorsi. Anche stasera cercheremo di vincere, poi a volte ci riesci, e altre no. Locatelli è al debutto ma gioca in A da tanti anni. Non penso avrà problemi, ha qualità tecniche ed è un ragazzo esperto. Per noi Jorginho è fondamentale, detta i tempi di gioco e riesce a chiamare il pressing. Da Zaniolo mi aspetto un paio di gol (ride, ndr). Mi aspetto una buona prestazione, se riuscirà a segnare saremo ancora più felici".