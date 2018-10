Italia, Mancini: "Mai parlato con Allan della sua possibile convocazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini s'è così espresso sulla possibilità di convocare il centrocampista del Napoli Allan: "Non ho idea, non so da dove sia uscita questa notizia e non ne abbiamo mai parlato. Non saprei in questo momento".