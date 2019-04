Italia, Mancini: "Monitoriamo i giovani. Balotelli avrà le sue occasioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Coraggio, talento e gioventù sono tre cose importanti, la squadra sta migliorando e ci fa piacere che sia tornato l'entusiasmo intorno all'Italia, speriamo di farlo crescere ancora. Puntiamo sui giovani, Tonali lo abbiamo già portato e ha futuro ma adesso non possiamo portare via altri calciatori all'Under 21 di Di Biagio che dovrà giocare l'Europeo in estate. In tutto questo dobbiamo parlare anche dei più anziani, che sono fondamentali per il gruppo. La scadenza è la qualificazione a Euro 2020, poi vedremo cosa succederà in vista del Mondiale del 2022, quando arriveranno anche altri giovani, li stiamo monitorando e gli bastano un paio di mesi per fare il salto di qualità. Kean? La Juve ha tanti giocatori, lui ha fatto un percorso e deve andare per step. Quando sei giovane vorresti giocarle tutte ma serve pazienza. Bernardeschi? Può fare tutti i ruoli da centrocampo i su, sta migliorando e continuerà a farlo. Credo che possa segnare anche qualche gol in più rispetto a quelli che fa adesso. A centrocampo abbiamo tanta qualità, siamo stati fortunati a trovare questi giocatori. Abbiamo fato bene con il Portogallo campione d'Europa e per poco non abbiamo vinto, ci sono partite più semplici e altre più difficili ma se continueremo su questa strada ci toglieremo grandi soddisfazioni. Balotelli? Mario l'ho fatto giocare a 17 anni, è un giocatore come tutti gli altri con qualità incredibili. È ancora abbastanza giovane e dipenderà da lui. Se farà bene e si impegnerà al massimo avrà le sue possibilità. Alla fine ne dovremo chiamare 23 e qualcuno dovrà restare fuori. Adesso pensiamo solo all'Europeo, vogliamo qualificarci bene e poi vedremo cosa accadrà. L'Italia è un paese dove il calcio è sempre al centro ed è difficile che non ci siano giocatori da convocare. Zaniolo è uscito all'improvviso, nessuno poteva aspettarselo. Ne troveremo altri. Dopo le altre gare di qualificazione i giocatori che potranno giocare con l'Under 21 andranno a dare una mano in vista dell'Europeo. Kean? Allegri gli sta facendo fare il giusto percorso, deve tenere i piedi per terra e continuare ad allenarsi duramente. Si migliora attraverso fatica e sudore. Quagliarella sta facendo benissimo ed è la dimostrazione che se ci si allena sempre bene si possono raggiungere grandi risultati".