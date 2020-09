Italia, Mancini: "Nelle due gare valuteremo tutti. Tifosi? Tornare presto alla normalità"

Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport in vista della sfida di domani contro la Bosnia: "Belotti titolare nella prima gara e Immobile nella seconda? Vista la situazione, con quasi tutti i giocatori che hanno iniziato da poco, dovremo valutare tutti quelli in rosa nelle due partite. C'è questa possibilità, comunque. Le pressioni della Nations League anche in vista del sorteggio dei Mondiali? La pressione c'è sempre, è una partita della Nazionale. Vogliamo vincere. Poi ci saranno tante situazioni importanti come le qualificazioni, ovviamente vogliamo arrivare in fondo. La Nations League sarà importante. Partita a porte chiuse? Giocare e fare sport senza pubblico è tutta un'altra cosa, spero si possa tornare alla normalità al più presto".