© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ai microfoni di Rai Sport subito dopo la vittoria contro la Finlandia. "Non è stata una partita facile, loro si sono chiusi praticamente subito. Eravamo un pò contratti, nel secondo tempo siamo andati molto meglio. Kean? Deve stare tranquillo, piano piano arriveranno i gol. Nel primo tempo aveva tanti calciatori in pressione, nel complesso è stata un'ottima partita. Kean ha dei margini enormi di miglioramento. Lui e Zaniolo hanno grandi qualità. C'è ancora da lavorare molto, non è facile fare meglio vedendoci dopo cinque mesi. Tutte le partite sono difficili".