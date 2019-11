Italia, Mancini: "Non vogliamo vincere speculando. C'è solo questo modo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato prima della sfida contro l'Armenia circa la ricerca del risultato, con una sola filosofia vincente. "Non volevamo vincere speculando, ma cercando di fare la partita. Rischiando, anche, e i giocatori lo hanno assimilato velocemente. Oramai il modo è questo, non ce ne sono altre. Con il Portogallo, non una squadretta, abbiamo dominato a Milano. Potevamo vincere tranquillamente. Vero che non c'era Ronaldo, ma era l'unico che mancava. La nostra mentalità è questa, poi nel calcio puoi anche perdere".