Italia, Mancini: "Orgoglioso della qualificazione. La squadra lotta e gioca"

Dopo la vittoria conquistata contro la Grecia, Roberto Mancini ha parlato dei suoi meriti in questa qualificazione: "Ho cercato di fare credere ai giocatori le loro qualità, quando tutti pensavano e dicevano che non c'erano giocatori, senza qualità. Alle volte bisogna aspettare un pochino. Non c'è il fuoriclasse assoluto, ma è una squadra che lotta e gioca, che deve migliorare. Però tutti i gironi sono così, Norvegia-Spagna è finita 1-1, Turchia-Francia 2-0. Tutte sono difficili".

Che emozione sta provando?

"Sono molto orgoglioso, perché non c'era una situazione bella. Però questo è il calcio, sono felice di avere dato una mano".