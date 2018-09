Un pareggio e una sconfitta: è questo il misero bottino ricavato dall'Italia di Roberto Mancini nelle prime due sfide di Nations League. Il tecnico di Jesi ha parlato in conferenza stampa delle difficoltà incontrate in queste partite: "Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, ora le conosciamo meglio perché abbiamo lavorato con diversi giocatori. Se non avessimo avuto problemi saremmo andati al Mondiale. C'erano dei debuttanti e hanno fatto cose positive, è chiaro che ci possano essere più difficoltà. Non ci piace perdere, si sta male, però è anche vero che noi dobbiamo correre dei rischi e far fare esperienza in queste gare qui. Altrimenti è difficile percorrere la strada in fretta. Bisogna soffrire di più, ma questo non significa che non ci proveremo. Il Portogallo ha vinto la prima, quindi è favorito. Penso che sia ancora tutto aperto".