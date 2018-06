Italia, Mancini: "Per crescere serve confrontarsi con le migliori"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct dell'Italia Roberto Mancini nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Francia in amichevole ha fatto il punto sulla crescita della squadra e di cosa serve per arrivare ai livelli dei transalpini: "La ricetta giusta è quella che abbiamo visto stasera, dobbiamo crescere ancora, ma non so quanto ci vorrà, è difficile dirlo. Dobbiamo fare bene nelle competizioni ufficiali, saranno molto importanti, anche se non mi piace perdere neanche queste sfide. - continua Mancini - Dobbiamo affrontare le migliori, solo così cresceremo. Le altre aiutano a dare morale e basta".