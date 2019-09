Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Finlandia (in programma domani a Tampere alle 20.45), soffermandosi anche sulle possibili variazioni tattiche: "Cambi? Sicuramente ne faremo, Pellegrini ha possibilità di giocare... più in mezzo che in avanti. Dobbiamo valutare la stanchezza, ora c'è allenamento e non so cosa faremo inizialmente".

Sulla possibile modifica al modulo. "Abbiamo ancora due allenamenti, qualche giocatore stanco c'è, chi ha giocato a Erevan torna oggi. Dobbiamo valutare, magari gioca a sinistra, è tutto da vedere".

Su un altro possibile attacco. "Vediamo come stanno Belotti, Chiesa e Bernardeschi. Siamo all'inizio della stagione, giocare due partite e affrontare due viaggi così, è abbastanza pesante".

