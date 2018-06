Italia, Mancini: "Questa Nazionale ha qualità. I giovani devono giocare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, come di consueto nel giorno della gara, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Sono soddisfatto delle prime due partite contro Arabia Saudita e Francia, questo è un bel gruppo e ho conosciuto alcuni giocatori che non avevo allenato. La qualità c'è e non mi aspettavo di vedere certe cose in questa fase della stagione, visto che alcuni calciatori sono reduci da quaranta partite in stagione. Ci sono tanti giovani di qualità e Chiesa è uno di questi. Dovrà giocare partite difficili e alle quali magari non è ancora abituato, ma in questo modo crescerà tanto. Via dalla Fiorentina per acquisire esperienza? Non conta la squadra, l'importante, per lui come per gli altri ragazzi, è che scendano in campo con costanza. Abbiamo tanti ottimi giocatori sulla trequarti, per queste tre amichevoli ho deciso di puntare su questi ma in futuro dovrò convocarne altri che questa volta sono rimasti a casa, per valutarli. Devo conoscere tutti i giocatori per poterli allenare e solo dopo averci parlato di persona potrò capire cosa mi potranno dare. Balotelli? Fa notizia perché a lui non piace parlare molto e i giornalisti adorano questo tipo di personaggi. In più gli azzurri hanno fallito la qualificazione ai Mondiali, e in certi casi si va a vedere chi è rimasto a casa e magari avrebbe potuto dare una mano. E Mario in Nazionale mancava da tanto tempo. Io in Russia per i Mondiali? Sto prendendo in considerazione l'ipotesi di vedere alcune partite dal vivo, dal momento che prenderanno parte alla competizione sia la Polonia che il Portogallo, due squadre che affronteremo a settembre".