Italia, Mancini: "Risultato scontato, ma missione compiuta"

Al termine della gara vinta per 6-0 contro il Liechtenstein, a Rai Sport, interviene il ct dell'Italia, Roberto Mancini. Queste le sue parole: "Missione compiuta, abbiamo preso subito bene questa gara, il risultato era scontato, ma abbiamo fatto tanti gol. Era importante la concentrazione, abbiamo fatto delle buone azioni, siamo molto contenti. Io spero che gli esordienti rimangano anche più in là. A giugno Bosnia e Grecia saranno due partite importanti per il proseguimento del gruppo. Balotelli? Non è un problema per noi, non deve rimanerci male".