Italia, Mancini ritrova Bologna: "Doppia emozione tornare dove ho esordito"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Mancini ritrova Bologna, prossimo teatro della sfida tra Italia e Pologna. Il ct ha ricordato i suoi trascorsi felsinei via Twitter: "Per me sarà doppia emozione: debutto in Nations League e ritorno allo Stadio Dall'Ara dove 37 anni fa ho esordito nel calcio professionistico! Non vedo l'ora di ritrovare il calore dei tifosi bolognesi che conosco bene".