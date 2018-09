Italia, Mancini: "Sacchi gran allenatore ma un po' troppo duro con Balo"

“Mi alleno, mi tengo in forma. È il mio primo pensiero al mattino e a volte anche il pomeriggio. Aspetto la chiamata giusta”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore di Fiorentina e Genoa, attualmente svincolato, Aleandro Rosi. La nota positiva è che il telefono squilla, sempre. “Tante...

Bernardeschi giocherà? "Probabilmente no".

Chiesa? "E' un giocatore giovane con qualità. Non possiamo dare troppe responsabilità a lui".

Cosa serve per diventare più pericolosi? "Bisogna avere un atteggiamento diverso, avere più giocatori a ridosso dell'area per essere più incisivi".

Ci saranno cambi? "Cambieremo diversi giocatori anche per tutelare i giocatori stessi".

Balotelli ha risposto alle critiche sui social. "Io credo che quando un giocatore gioca sa se lo fa bene o male. Credo che Mario sappia come è stata la sua gara con la Polonia. Le critiche fanno parte del gioco".

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport : "Siamo pronti. Sappiamo che può essere una partita molto importante. Non dico decisiva perchè ce ne sono altre due. Sarà una partita difficile giochiamo contro i campioni d'Europa in carica".

