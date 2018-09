TOP NEWS ore 13 - Khedira, rinnovo ufficiale. C'è la nuova Serie C a 59

Napoli, Koulibaly top player: nuovo ingaggio per blindarlo con Ancelotti

Agnelli, ecco le 5 proposte presentate all'ECA per cambiare il calcio

Italia, retrocessione in Nations League complica il cammino per il Qatar

Icardi dopo l'Argentina: "Mancato il gol per poco. Ora penso all'Inter"

Proc. FIGC chiede -15 per il Chievo e 36 mesi di inibizione per Campedelli

Khedira dopo il rinnovo: "Fiero di far parte della famiglia Juve"

Gazidis c'è: in chiusura la trattativa tra il Milan e il dirigente dell'Arsenal

Italia, Mancini saldissimo: la priorità non è vincere il girone

Sacchi: "Ancelotti l'unico capace di non far rimpiangere Sarri"

Inter, Ausilio a caccia di parametri zero: il grande obiettivo è Martial

Juventus, Khedira: "Dobbiamo trasformare il sogno Champions in realtà"

Sacchi non replica a Raiola: "Non conosco questa persona..."

Lo ha spiegato il dg Uva proprio al Da Luz: la FIGC è al 100% con Roberto Mancini , a dispetto di risultati più negativi che positivi, dopo un avvio stentato in Nations League. Stando a Tuttosport la posizione del ct è saldissima e la priorità è costruire la squadra del futuro, non vincere il girone.

