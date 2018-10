Italia, Mancini: "Se chiama la Nazionale devi dire sì. Sono orgoglioso"

Il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato a Sky durante il programma EPCC. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Perché ho scelto la Nazionale? Proprio per la Nazionale in se, anche se allenare una Nazionale è complicato, tutti hanno il proprio giocatore perfetto e la propria formazione perfetta. Essere chiamati ad allenare la propria Nazionale però non capita tutti i giorni e quando succede devi dire sì. Le discussioni sulle mie scelte? Le ho notate, ovunque vai i tifosi delle varie squadre ti dicono di mettere questo o quel giocatore. Con la Polonia nessun campione del Mondo? Dispiace che quei campioni abbiano smesso, ma ora era il momento di cambiare e di dare spazio ad altri. I tanti CT stranieri? E' un po' strano effettivamente... Per me è un onore allenare la mia Nazionale. Detto questo, se si è professionisti lo si fa, anche se potrebbero nascere dei problemi se affronti la Nazionale del tuo paese. Al Mondiale è successo a Cambiasso, da vice della Colombia ha affrontato l'Argentina. I biglietti regalati ai ragazzi italiani ai tempi dello Zenit? Mi hanno contattato su Instagram, giocavamo contro il Celtic e mi hanno chiesto i biglietti. Sono venuti in albergo, ci siamo conosciuti e salutati. Il problema è che dopo mi hanno scambiato per un bagarino, in tantissimi mi hanno scritto per chiedermi i biglietti. Il Mancini giocatore? Non ero paziente, volevo sempre la palla data bene e a volte esageravo un po'. Era tutto dovuto alla tensione della partita, però".