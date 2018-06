Italia, Mancini: "Si parla troppo di Balotelli? Mario è bravo e fa notizia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha così parlato ai microfoni di Rai Sport: "Chiesa? Oltre a lui anche gli altri hanno qualità tecniche molto alte e con un po' di esperienza in più migliorerà come tutti. Procuratori fuori dal ritiro dell'Italia? Qui di solito è tutto tranquillo. Almeno a Coverciano. Poi se si va in un hotel può capitare ma l'importante è che i giocatori rimangano concentrati. Si parla troppo di Balotelli? Mario fa notizia. Primo perché è bravo, secondo perché l'Italia non è al Mondiale e quando non si raggiunge l'obiettivo si cercano i problemi e chi è rimasto a casa. A lui non piace parlare tanto e questo a gente e giornalisti piace".