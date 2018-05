Italia, Mancini: "Sono emozionato, vogliamo tornare alla vittoria"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l'Arabia Saudita: "Le emozioni sono quelle della prima volta come ct. Credo sia una cosa abbastanza normale e anche giusta".

Avverte la voglia di tornare alla vittoria?

"E' quello che vorremmo fare. Siamo sempre l'Italia, abbiamo una storia enorme alle spalle".

Come ha visto i ragazzi?

"Sono tutti abbastanza tranquilli e vogliosi di far bene. Sanno che per loro è un inizio".