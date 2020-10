Italia, Mancini: "Speravo che Emerson potesse cambiare squadra e giocare con continuità"

Conferenza stampa odierna per Roberto Mancini, ct della Nazionale, che alla vigilia dell'amichevole di Firenze contro la Moldavia si è soffermato anche su alcuni singoli: "In tanti sono rimasti fermi come Emerson, oppure finiti in grandi squadre come Kean? Speravo che Emerson potesse arrivare in una squadra per giocare con continuità. Un po' di difficoltà l'abbiamo sempre avuta, ci sono pochi italiani rispetto al passato. Abbiamo messo insieme una squadra ottima".

