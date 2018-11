Italia, Mancini: "Spero che il '93 sia di buon auspicio. Obiettivo Final Four"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct azzurro Roberto Mancini ha rilasciato un'intervista a Vivo Azzurro, canale social della Nazionale italiana: "Il mio assist nell'87 in Italia-Portogallo 3-1? Andammo agli Europei dell'88 con quella partita. Italia-Portogallo del '93? Vincemmo 1-0, fu una partita giocata il 17 novembre proprio come quella di dopodomani. Speriamo che sia di buon auspicio. Il nostro obiettivo è cercare di arrivare alla fase finale della Nations League. Abbiamo cambiato tanto e ci stava di perdere in Portogallo. Ora possiamo batterli a San Siro, poi vedremo cosa succederà fra Porto e Polonia. Il nostro obiettivo è fare una grande partita, giocare bene, essere una squadra che attacca e far divertire San Siro che quando gioca la Nazionale è sempre pieno".