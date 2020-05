Italia, Mancini: "Spinazzola si infortuna spesso, ma se è in forma è un giocatore incredibile"

vedi letture

"Cristante, Mancini, Spinazzola sono tutti giocatori importanti per noi". Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, torna a parlare e ai microfoni di Roma Radio si sofferma anche sui tre giocatori giallorossi: "Io ho molta fiducia in Mancini - a parte il nome, gli dico sempre “tu devi far bella figura, non è un nome semplice”. E' un giocatore secondo me molto forte come centrale, anche lui ha bisogno chiaramente di giocare. A me piace molto, così come Bryan. Lui gioca da centrocampista basso, ma io l’ho fatto giocare anche interno un po’ più alto. La stessa cosa per Spinazzola: io penso che sia straordinario come calciatore, ha un po’ il problema di infortunarsi spesso, quindi io spero che questo non accada. Se lui è in forma, è un giocatore incredibile".