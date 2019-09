© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria contro la Finlandia, che ha bissato quella contro l'Armenia, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha commentato su Twitter le prestazioni dei suoi: "Vittoria meritata, due successi in trasferta non sono mai scontati. Bravi tutti! Ci vediamo il 12 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma per Italia-Grecia".