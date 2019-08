© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gioventù azzurra per Roberto Mancini. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, oltre alle probabili esclusioni di Kean e Zaniolo , il ct dell'Italia sarebbero molto tentato dalla convocazione di Andrea Pinamonti, centravanti del Genoa la cui chiamata sarebbe quasi certa. A sorpresa, poi, potrebbe esservi spazio per Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina messosi in mostra in viola in questo avvio di stagione.