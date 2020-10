Italia, Mancini: "Vedevo giocare Bonucci e Chiellini da piccolo, un onore imparare da loro"

Gianluca Mancini, difensore della Roma e questa sera titolare in Nazionale nell'ampia vittoria sulla Moldavia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il fischio finale: È un'occasione che abbiamo sfruttato abbastanza bene. Abbiamo disputato un buon primo tempo, nel secondo abbiamo gestito, ma non era facile perché il mister aveva cambiato diversi uomini. Era importante per il ranking, ma anche per noi, per dare delle risposte al mister. Bonucci e Chiellini sono due grandissimi difensori: li vedevo giocare Europei quando ero piccolino, è un onore imparare da loro per me. Far parte di questa Nazionale è un privilegio, e spero di rimanerci il più a lungo possibile. Se farò buone prestazioni a Roma il mister le vedrà e mi convocherà. Ma nel club è diverso, lo vivi quotidianamente, mentre in Nazionale ci si ritrova periodicamente. Ma tutto passa dalle prestazioni nel club. Ho avuto la fortuna di giocare sia a tre che a quattro, l'importante è adattarsi e capire cosa vuole il mister".