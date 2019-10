© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Grecia (una gara che può valere il pass per Euro 2020), soffermandosi anche sul nuovo ruolo in azzurro di Vialli: "Io non so cosa accadrà da qui a un mese. Mi fa molto piacere che il presidente abbia avuto questa idea per Luca, è stato mio compagno di squadra per tanti anni. Fa piacere a me, allo staff, al giocatore. Oramai è un ragazzo maturo (sorride, ndr) credo possa aiutarci".