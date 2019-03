© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini domenica sera sarà a Marsiglia per assistere dal vivo alla sfida tra OM e Nizza. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, spiegando come la visita del ct scioglierà i dubbi sul possibile ritorno di Mario Balotelli in azzurro.

In caso di esito positivo, per lui non ci sarà comunque un ruolo da protagonista. Per i prossimi impegni il titolare sarà infatti Ciro Immobile, alle sue spalle certi di una maglia Pavoletti, Quagliarella, Chiesa, Bernardeschi, Insigne e Grifo. Restano dubbi su Andrea Belotti, per gli esterni offensivi si pescherà tra El Shaarawy, Politano e Berardi.