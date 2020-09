Italia, Mancini: "Zaniolo deve migliorare senza palla. Con l'Olanda possibilità per Kean"

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista della sfida di domani contro l’Olanda in Nations League: “L’Olanda sicuramente è al nostro livello, della Germania, dell’Inghilterra. Sarà una partita differente anche se in questo momento non siamo al 100%. Quando si affronta una squadra che aspetta nella propria metà campo e gioca in contropiede ci può essere difficoltà e meno lucidità, ma puoi anche avere più possibilità. Cosa chiedo di più alla squadra? Io chiedo quello che hanno fatto con la Bosnia, io credo che miglioreranno perché avremo qualche giocatore fresco, dobbiamo continuare sulla linea che abbiamo iniziato qualche tempo fa”.

Su Zaniolo: “Per me può giocare in tutti e due i ruoli, è chiaro che essendo giovane deve imparare a giocare con i compagni anche senza palla. Quando migliorerà questo aspetto diventerà un giocatore formidabile in entrambi i ruoli. Kean? L’abbiamo fatto giocare un anno e mezzo fa la prima volta, ci crediamo, pensiamo che abbia grandi qualità come giocatore. Credo che in Inghilterra stia maturando e che ci sia possibilità anche per lui”.