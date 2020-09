Italia, Mancini: "Zaniolo può recuperare con tranquillità per poi venire agli Europei"

vedi letture

Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, in un'intervista rilasciata ai microfoni del TGPoste, ribadisce la sua fiducia su un gruppo che ha costruito e rigenerato, dal punto di vista del gioco e della convinzione, nel corso degli anni. In vista della ripresa di un campionato che si preannuncia difficile e faticoso, Mancini si è detto fiducioso sul pieno recupero di Zaniolo: "Noi siamo l'Italia, quindi l'Italia deve partire sempre per vincere, anche quando magari all'inizio non è tra le favorite. Per quello che è la nostra storia, dobbiamo partire per vincere". A proposito di Zaniolo, Mancini ha detto di aver "parlato con lui qualche giorno fa, sta bene, è stato operato, l'operazione è andata bene, quindi la speranza è di rivederlo al più presto, ma con calma, perché comunque ha il tempo per recuperare per poi venire agli Europei. Quindi insomma, può recuperare con tranquillità, è un ragazzo giovane e credo che lo farà sicuramente al 100%".