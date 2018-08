Italia, Mandragora rischia l'esclusione dopo la squalifica per blasfemia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo nome è tra quelli papabili per la convocazione in Nazionale ma, secondo il Corriere dello Sport, Rolando Mandragora non rientrerà nella lista di Roberto Mancini. Il motivo? Le espressioni blasfeme di cui s'è reso protagonista nel match contro la Sampdoria, che già gli sono costate una giornata di squalifica in campionato. Il centrocampista dell'Udinese vedrebbe così applicato sulla sua persona il codice etico voluto da Prandelli quand'era alla guida dell'Italia. Ora al giocatore ex Juventus non resta che sperare nel ricorso. In caso dovesse essere escluso, sarebbe pronto Niccolò Barella.