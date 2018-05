Italia, Marchisio ed Emerson out. Salteranno raduno e amichevoli

Fonte: Figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emerson e Marchisio out per i prossimi impegni con Arabia Saudita, Francia e Olanda

Emerson Palmieri Dos Santos e Claudio Marchisio non faranno parte del gruppo Azzurro che si radunerà mercoledì sera a Coverciano in vista delle prossime amichevoli con Arabia Saudita, Francia e Olanda.

La documentazione trasmessa al Club Italia da parte dei club di appartenenza, Chelsea e Juventus, e i contatti intercorsi tra i rispettivi staff medici hanno chiarito l’indisponibilità immediata dei due calciatori in vista delle prossime gare. Emerson e Marchisio proseguiranno dunque con i propri club le cure del caso per un pronto recupero. Al momento non sono previste integrazioni della rosa.

L’elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Leonardo Bonucci (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Domenico Criscito (Zenit San Pietroburgo), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Juventus), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea);

Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Alessandro Florenzi (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Napoli), Rolando Mandragora (Crotone), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Mario Balotelli (Nizza), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna), Simone Zaza (Valencia).