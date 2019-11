Italia, Meret: "Esserci agli Europei è uno dei miei obiettivi di quest'anno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Meret, portiere dell'Italia che stasera ha esordito con la prima squadra azzurra, ha così parlato a Rai Sport dopo il 9-1 all'Armenia: "Sicuramente non dimenticherò questa serata, è stata una grande emozione ed orgoglio. Abbiamo giocato una grande partita, peccato solo per il gol subito".

Quante speranze per l'Europeo?

"Vorrei esserci e questo è uno dei miei obiettivi nella stagione. Cerco di continuare a fare bene in campionato poi sarà il miter a decidere le gerarchie, io sono a disposizione e farò del mio meglio".

Com'è andata sul gol?

"Abbiamo perso una palla ingenua in costruzione, ma ha fatto un gran tiro sotto l'incrocio e non era per niente facile".