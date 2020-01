Italia, Messico e ritorno. Iturbe, ecco l'occasione che aspettavi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un'altra testa, un'altra vita. Lo stesso mancino. Juan Iturbe ha voglia di Serie A e la testa giusta per tornare in un campionato che l'ha sedotto, consacrato e poi abbandonato. Gioca al Pumas ma il Genoa vuole puntare su di lui per puntare alla salvezza. Ha un contratto col club messicano in scadenza nel 2021 e dopo il sì del giocatore le due società stanno discutendo proprio della formula del trasferimento.

Hellas Verona, Roma e Torino. Questi i tre club in cui ha giocato Iturbe prima di trasferirsi in Messico, prima di lasciare l'Italia a 24 anni con una valigia piena di talento e aspettative disattese. Un passo necessario, in quel momento, per mettere un punto. Per riflettere, ricominciare e ripartire.

Ma ora, due anni dopo, il giocatore di Buenos Aires che nel frattempo ha vestito le maglie di Club Tijuana e Pumas è pronto a tornare, con un'altra testa e con lo spirito di chi già sa che andrà incontro a una sfida non semplice.Di chi sa che deve subito calarsi nella parte se vuole incidere in una squadra che, al momento, guarda tutti dal basso verso l'alto.

Una scommessa per Iturbe. Una scommessa per Preziosi, che ha deciso di puntare su un'altra seconda punta mancina dopo Iago Falque ed è pronto a chiudere in fretta. Iturbe aspetta, la trattativa è in dirittura d'arrivo e qualsiasi ora può essere quella giusta per ricevere l'ok, prendere il volo e tornare in Italia,