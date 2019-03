Italia, nell'undici anti-Liechtenstein c'è Quagliarella pronto a partire dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo le ultime indiscrezioni di Rai Sport, nell'undici dell'Italia che martedì sera affronterà il Liechtenstein nella partita valevole per la qualificazione agli Europei del 2020. Roberto Mancini sembra ormai convinto di schierare l'espertissimo attaccante della Samp al centro dell'attacco nel suo 4-3-3, al fianco dei due bianconeri Kean e Bernardeschi, che agiranno sugli esterni. Confermati tutti a centrocampo, così come tre quarti della difesa, in cui però sono in rialzo le chance di Spinazzola. Ecco l'undici anti-Liechtenstein proposto dalla tv di stato:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Spinazzola, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Kean.