Italia, niente allenamento per Gagliardini. Il giocatore dell'Inter ha lasciato il ritiro azzurro

vedi letture

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, oggi non si è allenato in gruppo con i compagni di Nazionale nella seduta della vigilia di Italia-Polonia. Il centrocampista nerazzurro, che già ieri non aveva partecipato all'allenamento, ha infatti lasciato il ritiro azzurro. Da capire i motivi che hanno portato a questo forfait, l'ennesima cattiva notizia che arriva dalle nazionali per Antonio Conte. Lo riporta Sky Sport.