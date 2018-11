© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un grande dubbio in vista delle convocazioni di Mancini per le gare contro Portogallo e USA della Nazionale azzurra. Con Balotelli ancora lontano dalla condizione giusta per fare la differenza; Zaza che non ha convinto e Cutrone che verrà mandato con l'U21, almeno per la prima partita, il ballottaggio aperto per l'attacco azzurro è tra Pavoletti e Belotti, con la punta del Cagliari in pole per ottenere una chiamata attesa da tempo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.