© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova visita al Bambino Gesù per l'Italia. Un mese fa, Francesco Acerbi emozionò in tanti, fermandosi più di tutti con i bambini. Il 20 novembre l'appuntamento si ripeterà e il difensore azzurro sarà presente: "Io ci sono, siamo in tre oltre al mister. Sono molto contento di esserci... L'altra volta mi è venuto spontaneo, per me era giusto una volta che vai - e non ci vai spesso - salutare tutti, vederli tutti, stare con loro. Alla fine ci stai cinque-dieci minuti in più, non è successo nulla. Poi non è nemmeno una bella cosa non andarci mai, ci pensi nei giorni e dici "cavolo, però un po' di tempo potrei dedicarlo a loro". Non solo per scriversi con messaggi, andare tu da loro e non loro da te".