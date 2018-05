Italia, oggi le prime convocazioni di Mancini: tutte le possibili scelte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Mancini alle prime chiamate della sua carriera da ct, oggi pomeriggio: 25 convocati, ma gruppo "aggiornabile" con innesti dall’Under 21 per le gare con Francia e Olanda dell’1 e 4 giugno: Calabria e Cutrone, sempre che il centravanti non serva subito. Già, perché la situazione punte è la più incerta: Immobile da riverificare dopo Lazio-Inter, Belotti si è fermato ieri (distorsione alla caviglia). L’unica certezza è Balotelli, per eventuali sostituzioni in ballo anche Zaza. Della vecchia guardia, con Chiellini reduce da un infortunio, ci saranno solo Bonucci e De Rossi, che ha parlato con Mancini e ha dato la sua disponibilità. A livello di centrocampisti il c.t. non ha grande scelta: probabile che a Di Biagio debba chiedere Barella, perché Gagliardini – domani al massimo in panchina – non darebbe garanzie. Altre alternative: Benassi, Baselli o Bonaventura. Più ricche le opzioni fra gli esterni offensivi, utilizzabili sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3. A parte Berardi, potrebbero restare fuori El Shaarawy (favorito nel caso di «ripescaggio») e Candreva. Capitolo difesa: quattro centrali puri (se saranno tre potrebbe saltare Rugani), più D’Ambrosio buono per il doppio ruolo, anche da laterale di difesa. Criscito è destinato a rientrare, ma Mancini sa già cosa può dargli e dunque con il suo nuovo staff magari preferirà allenare giocatori da conoscere meglio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.