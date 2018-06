Italia-Olanda, 0-0 all'intervallo: tante occasioni sprecate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol annullato (a Belotti) e tante occasioni sprecate. Il primo tempo di Italia-Olanda in archivio sullo 0-0, con la squadra di Mancini che gioca e crea palle gol, senza però incantare più di tanto. Due occasioni per Verdi, una per Belotti, un salvataggio sulla riga su colpo di testa di Criscito.