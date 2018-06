Italia-Olanda 1-0, espulso Criscito. Entra Bonucci per Insigne: fischi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Subito dopo aver trovato il gol del vantaggio con Simone Zaza, l'Italia resta in 10 per l'espulsione di Domenico Criscito. Il neo-difensore del Genoa ha commesso fallo da ultimo uomo su Ryan Babel. Mancini corre ai ripari e fa entrare Leonardo Bonucci al posto di Lorenzo Insigne: fischi del pubblico dell'Allianz Stadium per il capitano del Milan.