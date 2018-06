Italia-Olanda, le formazioni ufficiali: Insigne capitano

Serie B, Venezia a valanga sul Perugia: è in semifinale playoff

Le pagelle del Venezia – Stulac man of the match, delude Suciu

Le pagelle del Perugia – Colombatto non brilla, Diamanti predica nel deserto

Brescia, Cellino è pronto ad affidarsi a Suazo per la panchina

Crotone, sondaggio per Rastelli

Venezia, Tacopina sfida il Palermo: "Rispetto, ma non siamo inferiori"

Bari, Foggia e Lecce: triplo derby pugliese in B. Non accadeva da 22 anni

Padova, Zamuner: "Del Favero? Forte ma non credo. Volta ci piace"

Cittadella, in tanti su Bartolomei. Si valutano le offerte

Pescara, Sebastiani: "In Tribunale vicenda paradossale. Zeman un errore"

Galderisi: "Che forza il Cittadella. Non bene il Perugia"

Crotone, proposto Denis: l'ex Napoli e Atalanta può tornare in Italia

Livorno, idea Suagher in prestito dall'Atalanta

Non c'è Bonucci nell'undici di partenza dell'Italia, ma nemmeno Mario Balotelli. Così il capitano della squadra che affronterà l'Olanda sarà Lorenzo Insigne.

