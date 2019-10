© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Oriali ha parlato ai microfoni di Rai Sport all'arrivo all'Olimpico per il match contro la Grecia: "Olimpico pieno? Considerata l'importanza della partita il richiamo è forte. Siamo contenti, speriamo di offrire un bello spettacolo e vincere".

In caso di vittoria Italia qualificata in anticipo.

"Abbiamo questa opportunità e faremo il possibile per centrarla fin da subito anche se l'obiettivo non finisce qui e dovremo cercare l'en plein partendo da oggi".

L'impressione è che ci sia un clima di serenità.

"E' già un po' di tempo che c'è questo clima di serenità e tranquillità e chi viene in Nazionale lo fa volentieri sperando di rimanerci a lungo. Questo è merito del nostro allenatore che ha creato questo ambiente sereno".