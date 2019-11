© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Oriali ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la Bosnia: "Bisogna vincere intanto per proseguire iniziato col mister un anno fa. C'è un record da battere, quello di Pozzo. Ci si prova. Non è una partita agevole però è un banco di prova importante per vedere a che punto è questa squadra".

Ci tiene a questo record Mancini?

"Ci teniamo un po' tutti per proseguire questo trend".

Bonucci raggiunge Fachetti.

"Io che ho avuto la fortuna di giocarci insieme a Fachetti, so quanto sia stato un grande giocatore e un grande uomo. Bonucci se lo merita, è molto maturato, cresciuto. Si merita tutto".

Tonali pronto per il debutto?

"Direi di sì. E' pronto e preparato. Spiace per l'Under 21 ma visto che abbiamo subito diversi infortuni lo abbiamo chiamato".