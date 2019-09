© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto nel pre partita di Rai Sport, Gabriele Oriali ha presentato il match contro la Finlandia: "La Finlandia ha una posizione di classifica invidiabile e sta facendo molto bene. Loro sono molto avanti in campionato e quindi hanno una condizione fisica migliore. Non sarà una partita facile come contro l'Armenia".

Le accuse dall'Armenia per Bonucci vi hanno toccato?

"Assolutamente no. In panchina mi sembrava giusto dare il secondo giallo proprio per l'intenzionalità. Noi abbiamo dormito lo stesso".

Cosa si aspetta da questa sera?

"Spero e mi auguro che l'approccio e l'atteggiamento sia diverso rispetto quello evidenziato contro l'Armenia. Non sarà facile perchè anche loro si giocano una fetta di qualificazione. Saremo pronti consapevoli che sarà una partita giocata ad alti ritmi".