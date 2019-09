Il centrocampista dell'Italia Lorenzo Pellegrini ha commentato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo per 3-1 sull'Armenia: "Una serata bella soprattutto perchè abbiamo vinto una partita non semplice. Loro sono una squadra ostica, era importante vincere".

Mkhitaryan?

"Ha fatto una grande partita, lo aspettiamo a Roma volentieri perché un grande giocatore".

Il tuo nuovo ruolo di permetterà di giocare di più in Nazionale?

"Lo spero perchè giocare in Nazionale è un grande onore. Ogni giocatore spera di giocare sempre, io mi metto a disposizione. Questo ruolo penso di poterlo fare, mi servire un po’ di tempo per imparare i movimenti".

La punizione contesa con Sensi?

"Abbiamo chiarito con Stefano. E’ normale che quando ci sia una pijnizone dal limite ci sono diversi giocatori che la vogliono battere. Io mi sono procurato il calcio di punzone e volevo batterlo poi ci siamo subito chiariti con Alex".