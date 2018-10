Italia, Pellegrini: "Momento delicato, ma oggi abbiamo fatto bene"

“Paqueta? Ancora con il Milan non abbiamo chiuso, preferiamo parlare quando le cose sono fatte”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Flamengo, Carlos Noval a proposito del trasferimento del centrocampista offensivo brasiliano al Milan. Beh, per chiudere manca poco... “Stiamo...

Paqueta-Milan, ex presidente Flamengo: "Cessione strana e inopportuna"

L'Italia non sa più vincere ed esce fra i fischi. 1-1 con l'Ucraina

Italia, Mancini: "Non ci gira bene, meritavamo la vittoria. Bravo Barella"

Le pagelle dell'Italia - Bernardeschi super, Immobile come Calimero

Fiorentina, Ceccherini: "Lavoro per avere la mia occasione"

Ucraina, Shevchenko: "Complimenti all'Italia. Verratti dà qualcosa in più"

Tassotti: "Il calcio italiano non è povero come viene dipinto"

Sconcerti: "Progresso Italia. Moratti non deve lamentarsi"

Italia, Mancini: "Ci siamo stufati tutti di non vincere"

Ag. Barillà: "Si merita tutto, non ha mai mollato un centimetro"

Lorenzo Pellegrini , centrocampista dell'Italia, dopo il pareggio con l'Ucraina è intervenuto al microfono di Rai Sport : "Riusciamo a capire che è un momento delicato, ma oggi abbiamo fatto delle ottime cose. Una vittoria avrebbe portato serenità, dispiace non aver vinto, ma abbiamo fatto ottime cose. Pensiamo a domenica, è quella la partita importante. In questo momento più che pensare alle altre squadre dobbiamo pensare a noi, dare il 110%. Facendo questo ritroveremo la vittoria. Oggi abbiamo creato tanto. Sicuramente, soprattutto nel primo tempo, potevamo essere un pochino più fortunati, ma m'è piaciuta la squadra. Dobbiamo continuare così e fare meglio".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy