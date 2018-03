Italia, Pellegrini: "Stanchi di vedere gli altri vincere. Lasceremo il segno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma attualmente impegnato con la Nazionale, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro degli azzurri in vista dell'amichevole di martedì fra Italia e Inghilterra. Queste le sue parole: "Tutti noi vogliamo ricominciare e lasciare un segno. Non è semplice, ma il lavoro paga sempre. Ci siamo stancati di vedere sempre gli altri vincere. Sono convinto che la nostra sia una squadra forte e piena di valori. I colleghi più grandi sono predisposti nei confronti dei giovani. Diamoci il giusto tempo. Non si cambia dalla mattina alla sera. Credo nella Nazionale e negli italiani che ci seguono. Possiamo crescere come modo di vedere il calcio. Di Biagio è carico, ha molta voglia di dimostrare. Ci ha detto che è stato contento dell’atteggiamento mostrato nel secondo tempo contro l'Argentina. Buffon è un capitano vero. Ti fa sentire a tuo agio, ti aiuta in qualsiasi momento, ti dà serenità. Le critiche? È un professionista, è abituato alle pressioni".