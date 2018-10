Italia, Pellegrini: "Volevamo a tutti i costi la vittoria con la Polonia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista della Nazionale Lorenzo Pellegrini è tornato anche sulla vittoria contro la Polonia: "Non posso dire che me l'aspettavo, ma posso dire che è stata una vittoria voluta da tutti. Stiamo vivendo un periodo non semplice, ma questa vittoria nasce dal gruppo che siamo fuori e dentro al campo. Stiamo iniziando a giocare bene, lo avevamo fatto anche con l'Ucraina. Dobbiamo continuare così, rimanendo legati fuori e divertendoci dentro al campo".

Sul ct Mancini: "Il mister è molto bravo nella gestione di tutti noi, ti fa sentire sempre importante e questo per un giocatore è fondamentale. Gioca chi sta meglio, siamo tutti contenti di questo".